Выведенные с передовой на отдых бойцы ВДВ отработали уничтожение боевиков

Десантники проводят постоянную подготовку, чтобы не растерять свои навыки.

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Бойцы Воздушно-десантных войск, вышедшие с передовой на восстановление, оттачивают свои навыки в тыловом районе зоны специальной военной операции. Командиры подразделений проводят занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке. Это делается для того, чтобы десантники за время отдыха не растеряли опыт. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Программу обучения дополнили с учетом реальной ситуации на линии соприкосновения. Бойцы совершенствуют передвижения на поле боя в парах и тройках. Отрабатывается и доводится до автоматизма фронтальное перемещение со стрельбой от укрытия к укрытия под прикрытием товарищей.

Одним из главных элементов подготовки для командиров взводов и рот является управление огнем подразделения в бою. При его отработке стрелки должны выполнить задачу по уничтожению пехоты противника, поддержку которой оказывает бронетехника.

«Инструктора - люди, которые побывали в зоне специальной военной операции. С опытом. Обучают очень хорошо», - говорит стрелок десантно-штурмовой роты с позывным «Чавес».

Ранее в МО РФ рассказывали, как добровольцы батальона «Урал» отрабатывают штурм «опорников». Также бойцы учатся топографии и работе на средствах связи.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.