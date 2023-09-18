Кирби: эскалация конфликта на Украине навредит национальной безопасности США

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Эскалация конфликта на Украине навредит национальной безопасности США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Спикер Белого дома напомнил, что Россия является «крупной ядерной державой» и обладает значительной военной мощью. Поэтому усиление конфликта не пойдет на пользу не только народу Украины, но и национальной безопасности США, заявил он в интервью британской газете Telegraph.

В США растет число конгрессменов, критикующих расходы и помощь Киеву, признал Кирби. Однако, по его словам, поддержка Украины на Капитолийском холме остается очень высокой не только в обеих палатах, но и в обеих партиях - республиканской и демократической.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, но СМИ об этом не пишут. Он считает, что Киев и Москва могли бы договориться, и при этом Киев потерял бы меньше территорий, а Украина бы сохранилась как государство.