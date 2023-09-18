В США арестовали россиянина по подозрению в закупке электроники в обход санкций
В США арестовали российского гражданина Максима Марченко, которого обвиняют в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций через подставные компании в Гонконге. Об этом сообщили в министерстве юстиции Соединенных Штатов.
Утверждается, что мужчина вместе с двумя своими партнерами закупил OLED-микродисплеи у американских дистрибьюторов, заявив, что электроника предназначена пользователям за пределами РФ.
«На самом деле микродисплеи предназначались для конечных пользователей в России», - говорится в релизе Минюста США.
Отмечается, что купленные Марченко технологии могут применяться в приборах ночного видения, тепловизионной оптике, в оптических прицелах и других системах вооружения.
Ранее в Германии арестовали управляющего директора немецкой компании, занимающейся торговлей и производством станками. Он подозревается в заключении контрактов на якобы поставку в Россию станков для серийного производства снайперских винтовок.
По версии следствия, с целью сокрытия сделок Улли С. использовал другие учрежденные им компании, а также еще одну российскую компанию. Поставки осуществляли через Литву и Швейцарию.
Объем сделки составил около 2 миллионов евро. Контракт включал обучение сотрудников и установку станков.