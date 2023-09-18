МЧС России: сильный туман ожидается в Москве

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Сильный туман опустится на Москву в ближайшие часы. Об этом жителей столичного региона предупредили в МЧС России. Значительное ухудшение видимости ожидается с вечера понедельника до утра вторника.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08:00 часов утра 19 сентября местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200 - 500 метров», - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС РФ.

На фоне ухудшения видимости московских водителей попросили об осторожности за рулем. В условиях тумана необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и внезапных перестроений, напомнили в МЧС.

В конце августа сильный туман в Москве и области послужил причиной отмены и задержки самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Некоторые вылеты и вовсе были отменены.