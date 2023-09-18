В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МЧС России: сильный туман ожидается в Москве

Ян Брацкий
22:53 18.09.2023
В Москве ожидается ухудшение видимости из-за тумана до 200-500 метров.
МЧС России: сильный туман ожидается в Москве
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
Читайте нас на:

Сильный туман опустится на Москву в ближайшие часы. Об этом жителей столичного региона предупредили в МЧС России. Значительное ухудшение видимости ожидается с вечера понедельника до утра вторника.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08:00 часов утра 19 сентября местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200 - 500 метров», - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС РФ.

На фоне ухудшения видимости московских водителей попросили об осторожности за рулем. В условиях тумана необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и внезапных перестроений, напомнили в МЧС.

В конце августа сильный туман в Москве и области послужил причиной отмены и задержки самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Некоторые вылеты и вовсе были отменены.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:58 В стране и мире
Видео
Путин призвал правительство и Центробанк принять меры по укреплению рубля
17:19 В стране и мире
Собянин отправил в отставку правительство Москвы
16:53 В стране и мире
Россиянам запретили прилетать в Чехию
16:04 В стране и мире
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день своего освобождения
15:39 В стране и мире
Видео
Мощные взрывы прогремели у здания администрации Донецка
Популярное
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.