Берлин в ближайшие дни может одобрить поставку Киеву крылатых ракет Taurus
Официальный Берлин в ближайшие дни может одобрить отправку киевскому режиму крылатых ракет класса «воздух-земля» Taurus. Об этом заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.
«В понедельник мы увидим прогресс в ООН. А во вторник состоится встреча в Рамштайне, там мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», - передает его слова немецкий телеканал n-tv.
Законодатель добавил, что это «нежное оружие», так как оно способно разрушать линии снабжения.
В прошлую пятницу, 15 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в течение двух недель примет решение по поставке Украине крылатых ракет, дальность которых составляет 500 километров. В настоящее время немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать Taurus так, чтобы Киев не мог наносить удары вглубь российских территорий.