В стране и мире Берлин в ближайшие дни может одобрить поставку Киеву крылатых ракет Taurus Максим Крюков Депутат бундестага Родерих Кизеветтер выразил уверенность в том, что на этой неделе станет известна дата поставок Украине крылатых ракет Taurus. © Фото: IMAGO, Arnulf Hettrich, Global Look Press Читайте нас на: Официальный Берлин в ближайшие дни может одобрить отправку киевскому режиму крылатых ракет класса «воздух-земля» Taurus. Об этом заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер. «В понедельник мы увидим прогресс в ООН. А во вторник состоится встреча в Рамштайне, там мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», - передает его слова немецкий телеканал n-tv. Законодатель добавил, что это «нежное оружие», так как оно способно разрушать линии снабжения. В прошлую пятницу, 15 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в течение двух недель примет решение по поставке Украине крылатых ракет, дальность которых составляет 500 километров. В настоящее время немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать Taurus так, чтобы Киев не мог наносить удары вглубь российских территорий. Экспертное мнение и аналитика