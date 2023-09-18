Российский борец Сидаков завоевал золотую медаль чемпионата мира в Сербии

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Российский борец и олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков завоевал сегодня золотую медаль чемпионата мира по борьбе в Сербии.

Сидаков одержал победу в весовой категории до 74 кг над американцем Кайлом Дейком со счетом 10:7. Это вторая победа российских борцов в Белграде.

Соревнования по вольной борьбе проходят в столице Сербии Белграде. Спортсмены из России выступают на чемпионате под нейтральным флагом и в статусе нейтральных атлетов.

В карьере Сидакова эта награда станет третьей золотой медалью чемпионата мира. В 2021 году борец также принес России золото на Олимпийских Играх в Токио. Золота медаль Сидакова стала 17-ой для страны на Олимпиаде.