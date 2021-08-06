Борец Сидаков принес России 17-е золото на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал очередную золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Она стала уже 17-й по счету для команды из РФ.

Сидаков стал первым в весе до 74 килограммов. В финале соревнований он победил белоруса Магомедхабиба Гаджимагомедова.

Ранее другой российский борец, Заур Угуев, завоевал 16-ю золотую медаль, победив индийца Кумара Рави со счетом 7:4.