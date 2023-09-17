Артиллеристы огнем из «Мста-Б» уничтожили опорник боевиков на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчет 152-мм гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа в ходе выполнения задач по уничтожению позиций и техники противника в зоне СВО разбил опорный пункт украинских боевиков. Кадры боевой работы наших артиллеристов на Купянском направлении опубликовало МО РФ.

На видео гаубица «Мста-Б» выпускает осколочно-фугасные снаряды и уничтожает опорный пункт противника. Координаты новых целей расчет получает с беспилотника, а также от разведчиков.

«Орудия у нас - гаубицы 2А65. Стреляют они снарядами 152 мм. Дальность стрельбы - 20 км. Хватает. Расчет - молодцы. Все ребята освоили все быстро. Все у нас слажено. Друг друга все понимаем. Все знают свою задачу, все делают», - рассказал командир орудия с позывным «Кореш».

Артиллеристы ЗВО продолжают выполнять огневые задачи на Купянском направлении. Они наносят поражение артиллерийским батареям ВСУ, уничтожают склады с боеприпасами противника, разрушают его оборонительные сооружения и подавляют пункты управления. Благодаря работе наших бойцов враг ежедневно терпит потери в живой силе и бронетехнике.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры удара российских артиллеристов по объектам боевиков из РСЗО «Град». В боевой работе наши артиллеристы используют тактику карусели, когда батарея постоянно сменяют друг друга и огонь по противнику ведется без перерывов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.