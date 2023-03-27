Путин поручил представить проект по использованию цифрового удостоверения гражданина РФ

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством внутренних дел подготовить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности россиянина. Отмечается, что срок предоставления проекта указа - 1 мая текущего года.

Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и глава ФСБ Александр Бортников.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа Президента Российской Федерации, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Удостоверение личности должно быть получено с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» вместо обычных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ.

Ранее в МВД проинформировали, что электронные паспорта начнут выдавать во всех российских регионах по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.