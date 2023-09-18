Посла ФРГ в Китае вызвали в Пекин из-за заявления Бербок

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Посла ФРГ в Китае Патрисию Флор вызвали в МИД КНР из-за раннего высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она назвала китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором». Об этом стало известно из сообщения немецкого издания Spiegel.

«Китай отреагировал с большим возмущением: заявления Бербок были “чрезвычайно абсурдными, серьёзным нарушением политического достоинства Китая и открытой политической провокацией”», - приводит Spiegel слова пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин.

Подобные слова о государственном лидере Китая Бербок произнесла ранее 15 сентября в интервью американскому телеканалу Fox News. В МИД КНР выразили свое «глубокое недовольство» высказывание главы немецкого дипломатического ведомства.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц и Анналена Бербок отказались пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Индии. По словам обозревателя немецкого изданию Focus, тем самым Германия продемонстрировала свою слабость.