Focus: Шольц и Бербок проявили слабость, отказавшись от рукопожатия с Лавровым

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Канцлер Германии Олаф Шольц и глава немецкого МИД Анналена Бербок отказались пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Индии. Представители Берлина хотели этим жестом продемонстрировать изолированность России, но вместо этого показали свою слабость. Об этом пишет обозреватель германского издания Focus.

«Шольц и Бербок хотели показать, что русские - аутсайдеры. Но эта демонстрация ни к чему не приведет. Россия просто найдет других союзников... Во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать... Отказ от рукопожатия это противоположность дипломатии. Суть дипломатии заключается в общении с оппонентами и учете разных мнений... Я считаю, что это глупая политика слабаков», - цитирует обозревателя RT.

Ранее издание Spiked назвало победой Российской Федерации над западными странами итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки». В документе ни слова не говорится про осуждение России за начавшуюся спецоперацию на Украине.