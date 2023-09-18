Bloomberg: Евросоюз готовит 12-й пакет санкций против России

Среди мер по санкционному давлению на Россию планируется ввести запрет на поставки российских алмазов.

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Европейский союз ведет обсуждение формирования 12-го пакета антироссийских санкций, который планируется представить уже в первой половине октября. Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с обсуждениями вопроса.

«Новый пакет может появиться в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС - США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена», - говорится в публикации.

В рамках нового пакета санкций планируется внести предложение об использовании прибыли, полученной от замороженных активов Центробанка РФ, для помощи Киеву и восстановления Украины, а также запрет на поставки российских алмазов. Подобный запрет рассматривают страны «Группы семи» G7.

По сообщению источников, группа стран-членов ЕС, а также Польша и страны Балтии призвали к дополнительным санкциям в отношении СПГ, сферы IT и ядерного сектора России. Однако в том, что касается наложения санкций на ядерную сферу страны, не удалось прийти к согласию, это предложение встречает множество выступлений «против» от разных стран ЕС.

Вместе с этим разрабатывается мера по недопущению обхода Россией санкций через третьи страны - Объединенные Арабские Эмираты и Турцию.

Ранее, 14 сентября, также стало известно о расширении Соединенными Штатами санкционного списка против России, в него среди прочего вошли такие отечественные автомобильные компании, как «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг» и другие российские предприятия.