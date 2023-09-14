США расширили санкционный список против России

Под ограничения попали «Москвич», «АвтоВАЗ» и другие компании.

© Фото: Jürgen Schwenkenbecher, picture alliance, Globallookpress

Соединенные Штаты ввели новый пакет антироссийских санкций. Под очередные ограничения попали десятки российских компаний, включая предприятия ВПК. Об этом сообщает Министерство финансов США.

На официальном сайте американского Минфина говорится, что под санкции попали 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, а также Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие предприятия.

Кроме того, под ограничениями оказались отечественные автомобильные компании «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг» и другие.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что под санкции могут попасть поддерживающие выборы в новых регионах России. Под ограничения США, как сообщил госсекретарь, могут попасть даже те, кто будет выступать на выборах в качестве международных наблюдателей.