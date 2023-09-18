МИД выразил послу Франции протест из-за отношения к журналистам из РФ на G20

В российском дипломатическом ведомстве считают, что речь идет о режиме сегрегации.

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Посла Франции в РФ Пьера Леви вызвали в российский МИД, об этом говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Как утверждается, на Смоленской площади дипломату выразили решительный протест из-за русофобского отношения и действий Парижа в адрес наших журналистов на саммите G20, который прошел в Индии.

«Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия... вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации», - заявили в МИД.

Напомним, тогда в Нью-Дели представителям российской прессы грубо не дали попасть на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона. Впоследствии у журналистов пытались отнять телефоны, на которые они снимали происходящее.