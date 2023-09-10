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МИД обвинил Париж в расизме из-за недопуска журналистки к Макрону

Владимир Рубанов
17:39 10.09.2023
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Индии.
МИД обвинил Париж в расизме из-за недопуска журналистки к Макрону
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с журналисткой из России на саммите G20 расистской выходкой команды Макрона, расовой дискриминацией и вопиющим проявлением агрессивного национализма.

«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее российских журналистов не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Индии, сообщает RT. Главного редактора Russia News Екатерину Надольскую остановил охранник и спросил: «Из какой вы страны?» Услышав в ответ «Россия», он встал на пути девушки. На вопрос, в чем причина, Екатерина получила ответ: «Вы сами знаете, почему». Еще одна сотрудница пресс-службы Макрона попыталась разбить телефон, на который российская сторона снимала происходящее.

Захарова задалась вопросам, заметит ли «очередную расистскую выходку команды Макрона» в отношении российских журналистов западная пресса, «переживающая о свободе слова и озабоченная правами» и будет ли потом удивляться ответным мерам со стороны Москвы.

Россия рассматривает случившееся как проявление расизма и агрессивного национализма, так как в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку, отметила представитель МИД РФ. Она заявила, что российская сторона не станет игнорировать примеры расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии со стороны Запада.

Мария Захарова напомнила, что все представители 11 аккредитованных в РФ французских СМИ имеют свободный доступ на пресс-мероприятия российского МИД, а корреспондент France Press с оператором участвовали в итоговой пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова на G20.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Саммите Группы двадцати состоится в Рио-де-Жанейро в следующем году.

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