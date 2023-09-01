МО РФ: над Белгородской областью пресечена очередная атака украинского БПЛА

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В небе над Белгородской областью 1 сентября была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Уничтожение БПЛА произошло в 7:30 по московскому времени. Летательный аппарат самолетного типа был поражен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны сообщили об отражении атаки беспилотника в воздушном пространстве Люберецкого района Московской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов