Shot: врачи стабилизировали состояние Игоря Николаева

Было добавлено, что сейчас артист находится в сознании.

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Медикам удалось стабилизировать состояние народного артиста России Игоря Николаева, передает SHOT со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала, сейчас рано говорить о полном восстановлении, однако уже есть позитивные прогнозы. Как утверждается, музыкант на данный момент находится в сознании.

Было добавлено, что сейчас врачи занимаются составлением персонального плана реабилитации Николаева.

На прошлой неделе появились сообщения, что 63-летний артист находится в больнице, он попал в отделение реанимации в связи с проблемами с сердцем. Певец Александр Серов в беседе со «Звездой» опроверг эти данные, заявив, что мужчина проходит плановое обследование.