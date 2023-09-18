Путин призвал правительство и Центробанк принять меры по укреплению рубля

В целом экономическая ситуация в стране названа «устойчивой и стабильной».

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Президент России Владимир Путин призвал правительство страны и Центробанк (ЦБ) принять меры по укреплению рубля и борьбе с ускорением инфляции. Об этом Путин сказал в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.

«Главный фактор здесь понятен - это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», - сказал президент.

Одной из проблем современной российской экономики президент назвал ускорение инфляции. Он также выразил уверенность в том, что правительство России и ЦБ смогут «профессионально и согласованно» подойти к решению этого вопроса.

В начале совещания президент добавил, что в целом экономика страны остается «устойчивой и сбалансированной», а ее этап восстановления завершен.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, стало известно о повышении Центробанком России ключевой ставки до 13%, с весны прошлого года это самый высокий показатель. Подобное решение было принято на фоне усиления инфляционного давления.