Банк России повысил ключевую ставку до 13%

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Центробанк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, тем самым показатель составил 13%. Это максимальный показатель ключевой ставки с весны прошлого года. Как сообщили в банке, решение принято из-за повышения инфляционного давления, роста внутреннего спроса и летнего ослабления рубля.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция к концу 2023 года будет находиться в диапазоне 6,0-7,0%. В дальнейшем, с учетом принятых мер, в 2024 году инфляция будет держаться на уровне 4%.

Ранее Банк России анонсировал равномерную продажу иностранной валюты объемом 150 миллиардов рублей в период с 14 по 22 сентября. Ежедневный объем валютных операций в этот период времени составит 21,4 миллиарда рублей.