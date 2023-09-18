Путин продлил продовольственное эмбарго на 2024 год

Продлевается действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.

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Президент РФ Владимир Путин продлил срок действия специальных экономических мер до 31 декабря 2024 года. Решение затрагивает введенное в 2014 году продовольственное эмбарго, которое стало ответом на санкции Запада в адрес РФ.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Указ вступает в силу с момента публикации.

В России действует продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции со стороны Запада в 2014 году. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты.

Позднее действие эмбарго неоднократно продлевалось, а власти РФ расширили список стран, на которые оно распространяется.

Ранее на заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что власти России не планируют проводить деприватизацию, а работа прокуратуры связана с отдельными случаями. Глава государства пообещал, что правоохранительные органы не будут «кошмарить» бизнес.