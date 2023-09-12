Путин заявил, что деприватизации компаний не будет

Президент заявил, что правоохранительные органы не будут «кошмарить» бизнес.

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Власти России не планируют проводить деприватизацию бизнеса, а работа прокуратуры связана с отдельными случаями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума.

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям - правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях», - сказал Путин.

Президент отметил, что работа правоохранителей связана с отдельными решениями и никто не собирается «кошмарить» бизнес. При этом Путин призвал предпринимателей соблюдать законы Российской Федерации.