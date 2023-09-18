Болельщики в Тегеране взяли штурмом отель, где остановился Роналду

Автобус с Криштиану Роналду и его партнерами по клубу «Аль-Наср» окружили в аэропорту и сопроводили до отеля по украшенной баннерами дороге.

© Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Global Look Press

Толпа иранских болельщиков ворвалась в отель в Тегеране, где вместе с командой остановился знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду. Болельщики проникли в холл гостиницы и начали скандировать имя игрока. Как сообщает портал Tarafdari, Роналду прибыл в столицу Ирана в составе саудовского «Аль-Насра» на матч Лиги Азиатской конфедерации футбола против местного клуба «Персеполис». Игроки «Аль-Насра» находятся под охраной элитного спецподразделения, сотрудники которого сопровождают первых лиц государства.

Ранее фанаты сопроводили автобус с игроками «Аль-Насра». Они окружили его плотной толпой. Вся дорога от аэропорта до гостиницы была украшена приветственными баннерами.

Ранее стало известно, что португальский нападающий «Аль-Насра» остался недоволен после того, как его не признали лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов. Поединок с «Аль-Хилялем» закончился со счетом 2:1, Роналду отметился дублем. Несмотря на это, титул лучшего игрока достался полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу.