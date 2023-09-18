Украинские военные били по зданию администрации главы ДНР из РСЗО
Ранее очевидцы сообщали о мощных взрывах в центре города.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В здании администрации главы Донецкой Народной Республики зафиксировано прямое попадание в крышу, боевики били по объекту из РСЗО, передает корреспондент «Звезды» с места.
В данный момент на месте ЧП в центре Донецка работают сотрудники городских служб.
Ранее появились сообщения, что украинские военные атаковали ракетами здание в центре столицы ДНР, очевидцы заявляли о мощных взрывах в центре города.
Позже врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что в результате произошедшего погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.