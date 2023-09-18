В стране и мире Украинские военные били по зданию администрации главы ДНР из РСЗО Анна Назайкина Ранее очевидцы сообщали о мощных взрывах в центре города. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В здании администрации главы Донецкой Народной Республики зафиксировано прямое попадание в крышу, боевики били по объекту из РСЗО, передает корреспондент «Звезды» с места. В данный момент на месте ЧП в центре Донецка работают сотрудники городских служб. Ранее появились сообщения, что украинские военные атаковали ракетами здание в центре столицы ДНР, очевидцы заявляли о мощных взрывах в центре города. Позже врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что в результате произошедшего погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Экспертное мнение и аналитика