МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США в Арктике

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Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 не допустил нарушения границы американским военным самолетом. Об этом сообщает Минобороны России.

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над акваторией Баренцева моря - она приближалась к границе России.

Чтобы опознать ее и не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота по ПВО.

Воздушная цель была идентифицирована, как самолет базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон». Когда российский истребитель приблизился к нему, американский экипаж развернулся прочь от границы России. В МО РФ подчеркнули, что нарушения границы допущено не было.

При этом полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над международными водами. Российский истребитель не пересекал воздушных трасс и не допускал опасного сближения с иностранным воздушным судном.

Ранее сообщалось, что российская армейская авиация уничтожила бронетехнику врага на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.