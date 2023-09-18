МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США в Арктике
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 не допустил нарушения границы американским военным самолетом. Об этом сообщает Минобороны России.
Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над акваторией Баренцева моря - она приближалась к границе России.
Чтобы опознать ее и не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота по ПВО.
Воздушная цель была идентифицирована, как самолет базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон». Когда российский истребитель приблизился к нему, американский экипаж развернулся прочь от границы России. В МО РФ подчеркнули, что нарушения границы допущено не было.
При этом полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над международными водами. Российский истребитель не пересекал воздушных трасс и не допускал опасного сближения с иностранным воздушным судном.
Ранее сообщалось, что российская армейская авиация уничтожила бронетехнику врага на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.