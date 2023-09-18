Автоперевозчики предложили ввести в России транспортный демпфер

Из-за роста стоимости топлива перевозчикам приходится повышать расценки, а это отражается на розничных ценах и росте инфляции.

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Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать перевозчикам компенсацию за сдерживание роста стоимости доставки грузов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на этот документ.

В письме указывается, что из-за повышения стоимости топлива растут расходы транспортных компаний, а стоимость перевозок увеличивается. Это влечет за собой подорожание товаров. Автоперевозчики указывают, что за последние 1,5 месяца цены на А3С поднялись в среднем на 4-5 рублей, это составляет примерно 8%.

Из-за того, что происходит с ценами на горючее, топливные компании убирают скидки для перевозчиков, и нагрузка на занятые в этой сфере компании увеличивается на 15-20%. Перевозчикам в свою очередь приходится повышать расценки, а это отражается на розничных ценах и росте инфляции.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин предложил ввести транспортный демпфер по принципу нефтяного, когда правительство осуществляет выплаты нефтяным компаниям для сдерживания цены на топливо внутри страны. По его словам, так можно компенсировать рост стоимости перевозок.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глобальный рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива. Мировые нефтеперерабатывающие заводы неспособны произвести достаточное количество дизельного топлива, говорится в публикации.