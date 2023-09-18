Политолог Арешев: Запад попытается раскачать ситуацию перед выборами в Грузии

Эти выборы станут ключевым событием в стране, потому что Грузия является парламентской республикой, отметил эксперт.

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Политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев в беседе со «Звездой» оценил сообщения о подготовке государственного переворота в Грузии.

Ранее грузинская Служба госбезопасности сообщила, что в октябре-декабре этого года организованная группа лиц планирует спровоцировать в стране беспорядки с целью сменить власть. Речь идет о грузинском аналоге «евромайдана».

По мнению Арешева, эта информация может иметь под собой реальную почву, потому что осенью в 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы - ключевое событие в стране, потому что Грузия является парламентской республикой.

«По мере подготовки и проведения этого мероприятия различные структуры и спецслужбы западные будут пытаться раскачать ситуацию, с тем чтобы изменить расстановку сил в парламенте в свою пользу... или совершить государственный переворот массовый, беспорядки. Провернуть такой сценарий в Грузии? Почему бы и нет?» - сказал эксперт.

Арешев считает, что западные спецслужбы таким образом могут попытаться сместить внешнеполитическую позицию этой страны примерно в том же направлении, в котором они это сделали на Украине.

Очень важно для силовых структур Грузии такого рода дело своевременно раскрыть и нейтрализовать, отметил политолог.