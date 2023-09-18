ФАС обязала операторов сотовой связи отменить плату за раздачу интернет-трафика

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что компании МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 должны сделать это в течение месяца.

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«Большую четверку» российских операторов сотовой связи обязали отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Компании должны сделать это в течение месяца.

«МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств», - говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

В конце августа в ФАС сообщили, что абоненты мобильных сетей все чаще обращаются с жалобами на введение операторами платы за раздачу Интернета с мобильных устройств. Отмечалось, что ведомство направило «большой четверке» запросы с целью установить все обстоятельства и детали.

Сейчас ФАС уточнила, что компании не предоставили службе достаточного экономического, технологического или иного обоснования об установлении платы за раздачу интернет-трафика. В ведомстве подчеркнули, что в случае неисполнения предупреждений ФАС может возбудить дела по факту нарушения антимонопольного законодательства.