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ФАС рассмотрит жалобы на плату за раздачу мобильного Интернета

Ян Брацкий
13:02 25.08.2023
По данным экспертов, услугой раздачи мобильного Интернета со смартфона пользуется каждый пятый абонент.
ФАС рассмотрит жалобы на плату за раздачу мобильного Интернета
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Абоненты мобильных сетей все чаще обращаются в Федеральную антимонопольную службу с жалобами на введение операторами платы за раздачу Интернета со смартфонов.

«Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали», - сообщили RT в пресс-службе ведомства.

В случае выявления нарушений со стороны операторов связи, антимонопольщики пообещали принять меры реагирования.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил о необходимости распространить параллельный импорт на все категории товаров, помимо тех, что произведены в России. По его словам, речь идет исключительно о легально приобретенных оригинальных товарах.

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