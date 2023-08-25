ФАС рассмотрит жалобы на плату за раздачу мобильного Интернета
По данным экспертов, услугой раздачи мобильного Интернета со смартфона пользуется каждый пятый абонент.
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Абоненты мобильных сетей все чаще обращаются в Федеральную антимонопольную службу с жалобами на введение операторами платы за раздачу Интернета со смартфонов.
«Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали», - сообщили RT в пресс-службе ведомства.
В случае выявления нарушений со стороны операторов связи, антимонопольщики пообещали принять меры реагирования.
Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил о необходимости распространить параллельный импорт на все категории товаров, помимо тех, что произведены в России. По его словам, речь идет исключительно о легально приобретенных оригинальных товарах.