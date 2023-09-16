МО РФ: противник не смог вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки в ходе штурма

Националисты не оставляют попыток охватить Артемовск, отметили в Минобороны РФ.

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Украинские боевики не отказались от планов охватить Артемовск и продолжил вести штурмовые действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Группы 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад противника пытались вытеснить российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. Однако благодаря действиям российских военнослужащих наступление врага успехом не увенчалось.

За неделю на Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила 34 атаки националистов. Враг потерял более 1700 боевиков, 16 танков и других боевых бронемашин, 34 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

Также в Минобороны сообщили об ударе по аэродрому в Днепропетровской области. Уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов