В стране и мире В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате Анна Назайкина Мужчина скончался на месте, сейчас полиция проводит проверку. © Видео: Megapolisonline, Telegram © Фото: spb_police78, Telegram Читайте нас на: В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал самокатчика, сообщили в местном главке МВД России. Кроме того, очевидцы опубликовали кадры с места ДТП. Трагедия произошла на Малоохтинской набережной в Красногвардейском районе города. Водитель грузовика, поворачивая направо, сбил электросамокат, которым управлял мужчина. Он скончался на месте. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, правоохранители устанавливают полную картину дорожно-транспортного происшествия. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорится в Telegram-канале петербургской полиции. Ранее в Ленобласти грузовик протаранил на трассе группу велосипедисток из спортивной школы-интерната. Тогда сообщалось о двух погибших. Экспертное мнение и аналитика