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В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате

Анна Назайкина
12:59 18.09.2023
Мужчина скончался на месте, сейчас полиция проводит проверку.
© Видео: Megapolisonline, Telegram © Фото: spb_police78, Telegram
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В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал самокатчика, сообщили в местном главке МВД России. Кроме того, очевидцы опубликовали кадры с места ДТП.

Трагедия произошла на Малоохтинской набережной в Красногвардейском районе города. Водитель грузовика, поворачивая направо, сбил электросамокат, которым управлял мужчина. Он скончался на месте.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, правоохранители устанавливают полную картину дорожно-транспортного происшествия.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорится в Telegram-канале петербургской полиции.

Ранее в Ленобласти грузовик протаранил на трассе группу велосипедисток из спортивной школы-интерната. Тогда сообщалось о двух погибших.

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