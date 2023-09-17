Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту

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Председатель государственный дел КНДР, генсек ЦК Трудовой партии Кореи сделал подарок Тихоокеанскому флоту во время визита в Приморский край. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На память о посещении ТОФ товарищ Ким Чен Ын передал подарок», - говорится в сообщении.

При этом что именно передал северокорейский лидер, не уточняется. Глава КНДР также оставил свой отзыв в книге почетных посетителей.

В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили базу ТОФ, где осмотрели фрегат «Маршал Шапошников». Гостям рассказали о характеристиках корабля и противолодочного вооружения, состоящего из четырехтрубных торпедных аппаратов и реактивных бомбометов РБУ-6000. В качестве докладчика выступал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.