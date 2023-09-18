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Политолог Михайлов объяснил, почему Польша вводит запрет на ввоз зерна с Украины

Максим Крюков
13:26 18.09.2023
Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что «будет интересно понаблюдать, как Зеленский ругается с Дудой по поводу зерна».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Иван Родионов, РИА Новости
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Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе со «Звездой» заявил, что европейские государства, в числе которых Польша, Венгрия и Словакия, вводят запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины для защиты своих интересов.

«Страны, которые ставят препоны для поставок украинского зерна, защищают свои национальные интересы. Украинское зерно дешевле. И опять же всем известно, что большинство этого зерна переработано концернами, принадлежащими американским корпорациям. Соответственно, Америка через Украину рушит экономику Европы. И те страны, которые пытаются этому противостоять, делают определенные препоны украинскому зерну. Они дружат, только когда нужно. Польша - ярая русофобка. В собственных интересах помогает США, пытаясь получить что-то свое от Соединенных Штатов», - сказал Михайлов.

По его мнению, польские власти помогали Украине и будут дальше помогать только с целью «отхватить якобы исторические территории Польши».

«Своими эмбарго они показывают, что политика и экономика - это несколько разные вещи, ведь поляки прекрасно понимают, что, если они запустят украинское зерно, польские фермеры - это не молдавские фермеры, это помощнее организация, - они выйдут на улицы и снесут это правительство, на тракторах с навозом приедут в центр Варшавы и устроят митинги», - отметил эксперт.

Именно поэтому, со слов собеседника телеканала, Польша серьезнее относится к мнению производителей на территории страны и устраивает подобные демарши в отношении украинского зерна.

«Я думаю, что ситуация будет только обострятся. И будет интересно понаблюдать, как Зеленский ругается с Дудой по поводу зерна», - поделился Михайлов.

Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев планирует подать жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с запретом на ввоз украинского зерна со стороны Варшавы, Будапешта и Братиславы. Кроме того, в качестве ответной меры киевский режим может запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

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