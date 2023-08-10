В Роспотребнадзоре описали симптомы нового штамма коронавируса «Эрис»

Как утверждается, этот вариант способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.

© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press

В России выявили 17 случаев нового штамма коронавируса EG.5 «Эрис». Об этом сообщил в своем Telegram-канале Роспотребнадзор.

Как отмечается, широкого распространения этот вариант COVID-19 пока не получил, но риски осложнения эпидобстановки есть.

«Выявлено всего 17 случаев “Эрис”, или 0,24 % от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 г.», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве описали симптомы болезни. Они схожи с проявлениями, возникающими при других штаммах коронавируса.

«Кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди... ”Эрис” способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета», - отметили в Роспотребнадзоре.

Сейчас случаи заражения «Эрисом» зафиксированы в 51 стране. Ситуация находится на строгом контроле, подчеркнули в ведомстве.