Анна Маляр известна тем, что она объясняла коммуникационным сбоем свое неподтвердившееся заявление о якобы занятии украинскими боевиками Андреевки в ДНР.

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Украинское правительство уволило всех заместителей министра обороны, включая Анну Маляр, которая известна тем, что она объясняла коммуникационным сбоем свое неподтвердившееся заявление о якобы занятии украинскими боевиками Андреевки в ДНР.

Об этом в своем Тelegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук добавил, что, помимо Маляр, уволили Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу, а также госсекретаря Константина Ващенко.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает России, но СМИ об этом молчат.