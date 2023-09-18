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Разведчик рассказал, как враг подвозит снаряды, маскируясь под мирный трактор

Михаил Аброськин
11:52 18.09.2023
Когда неприятель вел огонь, наши разведчики вычислили месторасположение артиллерии боевиков. По противнику был нанесен ответный удар.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На берегу Днепра передовая линия обороны российских войск одноименной группировки «Днепр». Украинские боевики обстреливают прямо во время работы журналистов. Первый снаряд упал в десяти метрах от съемочной группы «Звезды». Это был пристрелочный выстрел, а через минуту прилеты начались один за другим. Укрыться от обстрелов можно лишь под землей. Поэтому блиндажи максимально укреплены со всех сторон и уходят на несколько метров под землю.

Ответный удар по боевикам наносят российские минометчики. Одновременно по удаленным позициям бьет и артиллерия. Так меньше шансов, что противник сможет вычислить, откуда ведется огонь. В свою очередь, украинские силы тоже пытаются запутать нашу разведку, но делают это не особенно успешно.

«Идет на все хитрости и обманы. Простой пример. Под видом трактора подвозит боеприпасы, накрыв ветками и в гражданской форме одежды. В глубине мы все это с "птичек" видим», - рассказывает командир подразделения разведки с позывным Креатив.

Противник тоже пытается разведать обстановку, запуская дроны над российским левобережьем. Большую часть из них удается подавить средствами РЭБ, другие удается сбить.

«На коптере, который я сбил, было два подвеса - АГС-17, два ВОГа. А так есть "Баба-яга" так называемая, которая на себе несет шесть мин», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Фокс.

Крупные дроны, которые боевики используют для сброса боеприпасов, летают чаще всего ночью. Днем они слишком заметны. Но, несмотря на это, российские военные регулярно уничтожают подобные БПЛА. Например, беспилотник, который летел в сторону позиций наших войск, из обычного автомата сбил командир мотострелков с позывным Граф, тем самым он уберег свой личный состав от удара с воздуха.

«Четыре сброса были, он загорелся. Противник пытался вернуть его на свои позиции. Пытались облегчить - еще две сбросили на уходе. Беспилотник упал в устье реки. Мы его достали», - сказал командир мотострелковой роты с позывным Граф.

Возможности форсировать Днепр у боевиков пока нет, русло реки еще слишком зыбкое. Тем не менее в тылу противник скапливает значительные силы, часть из которых перебрасывается ближе к Антоновскому мосту. Украинские штурмовики уже не раз пытались высадиться и захватить российский берег, организовав там плацдарм для развития контрнаступления. Однако боевиков останавливали артиллеристы и передовые войска группировки «Днепр», которые сегодня надежно удерживают свои позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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