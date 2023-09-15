Боец «Волга» рассказал о неудачной попытке боевиков форсировать Днепр

На участке длиной почти 40 километров постоянно летают украинские беспилотники. Они уничтожают лесополосу, в которой могут укрываться российские бойцы, и тем самым уничтожают уникальную природу Херсонской области.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Кинбургская коса, которую регулярно обстреливают украинские боевики - это уникальная природная территория на стыке Херсонской и Николаевской областей. По этому участку суши длиной 40 километров проходит линия боевого соприкосновения. Корреспондент «Звезды» Александр Федорчак показал работу военнослужащих на Кинбургской косе.

Украинские боевики нанесли удары зажигательными снарядами по лесополосе. Делают они это целенаправленно, пытаются выжечь всю лесополосу, чтобы российские позиции были для них как на ладони. В светлое время можно увидеть большие участки сгоревшей лесополосы - противник своими действиями уничтожает уникальную природу Херсонской области.

Этот заповедник боевики постоянно пытаются штурмовать. Но любые попытки форсировать Днепр заканчиваются одинаково.

«Подъехали лодки. Взорвались на минах и отошли обратно на исходные», - рассказал боец с позывным «Волга», военнослужащий отдельной бригады «Днепр».

Единственный вариант навредить - с воздуха. Когда съемочная группа работала над репортажем, боевики подняли в небо разведывательные беспилотники. Пришлось прятаться под маскировочной сетью.

Оборону в этом месте держат бойцы отдельной бригады «Днепр» - подразделения, сформированного из добровольцев. Напротив, на том берегу, расположились украинские боевики, в рядах которых замечены британские наемники.

Наши подразделения удерживают косу уже полтора года и готовы стоять до конца, чтобы не пустить противника на левый берег Днепра.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Александра Федорчака.

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