Пленный украинский солдат рассказал о хорошем отношении российских военнослужащих

По словам мужчины, он раньше работал в интернет компании, но его призывали по повестке, после чего сразу бросили в бой.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Украинский военнослужащий Владимир, сдавшийся в плен ВС РФ, рассказал, как попал на поле боя и том, как к нему относятся российские военные. По словам Владимира, его бросили в бой сразу после того, как забрали по повестке.

«Мне 51 год. Жена, дети, внуки. Работал в интернет-компании. Призвали дома, повестка пришла... Зашли ночью, не успели оглядеться, как утром начался бой. Был выбор - умереть или сдаться. Все сказали - будем сдаваться. Ожидал, что примут (российские военные - Прим. ред.) плохо. Но оказалось наоборот - напоили, никто даже пальцем не тронул... Для меня война закончилась», - рассказал Владимир.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Палахай рассказал, что его забрали по мобилизации и сразу отправили на передовую. Там он попал под обстрел, который вынудит бойцов ВСУ сдаться.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов