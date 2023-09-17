Spiegel: ВСУ не в состоянии справиться с российскими минными полями

По словам одного из боевиков, украинское контрнаступление превратилось в «три месяца ада».

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Украинские боевики пожаловались, что не могут справиться с российским минами. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

«Они (западные инструкторы - Прим. ред.) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано», - пожаловался изданию один из боевиков.

Он также добавил, что в случае, если украинская армия что-то расчищает, то снова появляются новые мины. По его словам, украинское контрнаступление обернулось «тремя месяцами ада».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума, назвал потери Украины в ходе контрнаступления. По его данным, 71,5 тысячи человек составили потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления.