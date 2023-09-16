Экипажи Ка-52 «Аллигатор» уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ

© Минобороны России

Армейская авиация в зоне СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов. Наши вертолеты осуществляют поддержку с воздуха для подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее расчет миномета «Василек» ударил по позициям украинских боевиков на Купянском направлении. В своей работе военнослужащие применили тактику «кочующего орудия».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.