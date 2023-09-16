Экипажи Ка-52 «Аллигатор» уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ
Кадры поражения целей российской авиацией показало МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских националистов. На видео наши «Аллигаторы» обрушивают удары на позиции противника.
На боевых вылетах летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений боевиков. В результате был разбит пункт управления противника и уничтожена его бронированная техника.
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