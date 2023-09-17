Японский политолог Сато заявил об угрозе исчезновения населения Украины

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Украинские власти скрывают данные о численности населения страны. При этом народ Украины находится под угрозой исчезновения. Об этом заявил бывший аналитик Министерства иностранных дел Японии, приглашенный профессор Университета Дошиша Масару Сато.

«Знаете ли вы, сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз - в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это - государственная тайна», - заявил эксперт в интервью изданию Nihon Keizai.

Сато также приводит данные 1991 года - тогда население Украины составляло 55 миллионов человек. При этом Украинский институт будущего в июне этого года оценил численность населения в 29 миллионов человек. Коэффициент эффективности воспроизводства населения в стране при этом снизился до 0,7, отметил эксперт.

«Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, ситуация очень сложная», - заключил эксперт.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что украинские военкоматы намерены призывать ограниченно годных, а также граждан, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Таким образом в страна в принципе был ликвидирован термин «ограниченно годен к военной службе».