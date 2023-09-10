Омбудсмен Дмитрий Лубинец пообещал, что имеющие проблемы со здоровьем призывники не будут выполнять задачи на линии боевого соприкосновения.

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Украинские военкоматы намерены призывать ограниченно годных, а также граждан, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. С его слов, на Украине ликвидировали сам термин «ограниченно годен».

«Гражданин Украины должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден. Этот вопрос был отдельно заслушан на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины в присутствии президента Зеленского и членов СНБО, я там делал доклад. Решение такое, что нужно убрать это "ограниченно пригодный"», - цитирует ТАСС заявление правозащитник.

Лубинец пообещал, что имеющие проблемы со здоровьем новобранцы не будут служить на передовой. Их направят в штабы или в ракетные войска.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство украинцев понимают, что угроза исходит не от России, а от киевских политиков. После провального контрнаступления ВСУ, военкомы отлавливают будущих солдат на улице, устраивая на них настоящую охоту.