В Турции потерпел крушение тушивший лесной пожар вертолет
Тушивший природный пожар в турецкой провинции Измир вертолет рухнул в водохранилище, из которого набирал воду. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
Экипаж перестал выходить на связь 16 сентября, началась проверка, уточнил он.
«Выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес», - приводит слова Юмаклы «360».
Один член экипажа спасен, троих еще ищут, отметил министр. В поисках задействованы полицейские, береговая охрана, сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее у берегов Объединенных Арабских Эмиратов произошло крушение вертолета с двумя пилотами на борту. Борт принадлежал компании Aerogulf, он упал в море Персидского залива во время ночного тренировочного полета. Экипаж состоял из двух пилотов - граждан Египта и Южной Африки.