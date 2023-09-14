Итоговая декларация саммита G20 свидетельствует о возросшем влиянии Индии и Китая на мировой арене, заявил обозреватель Spiked.

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Итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки» (G20) можно назвать победой Российской Федерации над западными странами. Такое мнение опубликовал обозреватель Фрэнк Фуреди для интернет-издания Spiked. В документе ни слова не говорится про осуждение России за начавшуюся спецоперацию на Украине.

«Это отражает растущее влияние Индии и Китая, <...> а также свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада», - говорится в материале.

Журналист отметил, что ситуация на мировой политической арене изменилась, и Запад больше не имеет такого влияния - у него не хватает морального авторитета и должной дипломатической мощи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не посещал саммиты G20 последние два года. По словам Пескова, у президента слишком плотный график, чтобы ходить на неконструктивные встречи.