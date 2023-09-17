Bloomberg: рекордный урожай пшеницы укрепил лидерство РФ на мировом рынке

Исходя из данных аналитика Элена Дюфло, у российской пшеницы на данный момент мало конкурентов.

© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Россия второй год подряд собирает рекордный урожай пшеницы и остается главным экспортером на мировом рынке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло подчеркивает, что российская пшеница практически не имеет конкурентов на данный момент.

«В данный момент цену определяет Россия», - цитирует его RT.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал намерения России бесплатно отправить российское зерно в Африку. Москва предлагала поставить миллион тонн зерна в наиболее нуждающиеся африканские страны, однако Мишель назвал это предложение циничным.