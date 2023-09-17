В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет

Анастасия Бобылева
07:19 17.09.2023
Лидера Северной Кореи встретил ректор университета Борис Коробец и глава Приморья Олек Кожемяко.
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости
Читайте нас на:

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын утром 17 сентября прибыл в кампус Дальневосточного федерального университета.

Как передает корреспондент РИА Новости, его встретил ректор университета Борис Коробец, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также глава межправительственной комиссии РФ и КНДР Александр Козлов.

Ким Чен Ыну показали стенд Минвостокразвития. Ректор продемонстрировал лидеру Северной Кореи макет кампуса и рассказал о развитии острова Русский, о задачах вуза, в числе которых - обеспечение кадрами региона, подготовка студентов, проектирование мегасайнс-установки.

В ходе доклада Коробец подчеркнул, что, несмотря на введенные санкции против России, в вузе учатся 2,5 тысячи иностранных студентов из 89 стран мира. Он также отметил, что Дальневосточный федеральный университет в настоящее время является важным центром корееведения в РФ.

В конце встречи ректор университета подарил главе КНДР картину-барельеф «Остров Русский».

Ранее Ким Чен Ын посетил авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Там он встретился с зампредседателя правительства - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.