Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын утром 17 сентября прибыл в кампус Дальневосточного федерального университета.

Как передает корреспондент РИА Новости, его встретил ректор университета Борис Коробец, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также глава межправительственной комиссии РФ и КНДР Александр Козлов.

Ким Чен Ыну показали стенд Минвостокразвития. Ректор продемонстрировал лидеру Северной Кореи макет кампуса и рассказал о развитии острова Русский, о задачах вуза, в числе которых - обеспечение кадрами региона, подготовка студентов, проектирование мегасайнс-установки.

В ходе доклада Коробец подчеркнул, что, несмотря на введенные санкции против России, в вузе учатся 2,5 тысячи иностранных студентов из 89 стран мира. Он также отметил, что Дальневосточный федеральный университет в настоящее время является важным центром корееведения в РФ.

В конце встречи ректор университета подарил главе КНДР картину-барельеф «Остров Русский».

Ранее Ким Чен Ын посетил авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Там он встретился с зампредседателя правительства - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.