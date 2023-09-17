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Бойцы группировки «Центр» отразили шесть атак на Краснолиманском направлении

Марина Крижановская
05:55 17.09.2023
Противник потерял свыше 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и танк.
Бойцы группировки «Центр» отразили шесть атак на Краснолиманском направлении
© Фото: РИА Новости
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Российские бойцы сорвали и отразили шесть атак украинских националистов на Краснолиманском направлении. Артиллерия и авиация группировки «Центр» сорвала атаку 63-й механизированной бригады украинской армии и 12-й бригады спецназа «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Удары по противнику были нанесены у Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены шесть атак штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества», - заявил он.

При этом противник потерял более 50 военнослужащих, танк и боевую бронированную машину. Также бомбардировочная авиация ударила по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка.

Ранее бойцы группировки «Центр» также сорвали две атаки штурмовиков ВСУ около Торского выступа на Краснолиманском направлении. Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ. Суммарно неприятель потерял одну боевую бронированную машину и примерно 40 своих военнослужащих.

*«Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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