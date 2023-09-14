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Бойцы группировки «Центр» сорвали две атаки штурмовиков ВСУ около Торского выступа

Марина Крижановская
05:47 14.09.2023
В районе Серебрянского лесничества позиции 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* были атакованы нашей артиллерией и авиацией.
Бойцы группировки «Центр» сорвали две атаки штурмовиков ВСУ около Торского выступа
© Фото: Минобороны России
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Украинские штурмовик потерпели поражение в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. Там были сорваны две атаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады.

Также артиллерия и штурмовая и армейская авиация группировки войск «Центр» в районе Серебрянского лесничества ударили по позициям 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Обо всем этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" сорваны две атаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ», - сообщил Савчук.

Он добавил, что средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника. На Краснолиманском направлении суммарно неприятель потерял одну боевую бронированную машину и примерно 40 своих военнослужащих.

Прежде Минобороны РФ сообщало об уничтожении позиций «Азова»* в районе Серебрянского лесничества. Тогда боевики потеряли до 50 человек, бронемашину и пикап при налете бомбардировщиков на два командно-наблюдательных пункта в районах Серебрянки и Червоной Дибровы.

*«Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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