В Ассоциации родкомитетов поддержали включение темы беспилотников в НВП в школах

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Введение темы беспилотников в программу начальной военной подготовки в школах на сегодняшний день является актуальным, курс НВП следует модернизировать. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на рабочую программу курса, сообщало, что в рамках курса школьники в 10-11-х классов смогут узнать, каким образом противодействовать дронам, а также как вести разведку местности с помощью БПЛА.

«Детям же не только нужно уметь собирать и разбирать автомат Калашникова и пользоваться противогазом, есть новое технологичное оружие, есть новые условия, в которых мы находимся... Я думаю, что алгоритм действий при нападении дронов может очень помочь ребятам и, возможно, кому-то сохранить жизнь», - сказала Леткова.

Она считает, что НВП нуждается в введении новых разделов, курсов, которые соответствовали бы современным реалиям, и БПЛА - это именно один из таких курсов.