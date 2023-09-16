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Боевики за пять минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

Елизавета Егорова
22:57 16.09.2023
Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО за пять минут по Центрально-Городскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Боевики за пять минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
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Боевики за пять минут (с 21:50 по 21:55 по московскому времени) атаковали Горловку 10 ракетами из РСЗО. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), обстрелу подвергся Центрально-Городской район.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:50 населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО <...> 21:55 выпущено пять ракет из РСЗО», - написало представительство в официальном Telegram-канале.

Кроме того, в 20:40 националисты обстреляли Киевский район Донецка тремя кассетными снарядами калибром 155 миллиметров, а немного позже выпустили еще два обычных снаряда того же «натовского» калибра.

Сегодня стало известно, что кассетный боеприпас, выпущенный украинскими боевиками по Донецку, залетел на кухню многоэтажного жилого дома в Донецке. Там находилась женщина. Ее муж сообщил, что девушку увезли на машине скорой помощи.

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