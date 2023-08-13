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«Выступать перед ними - честь»: Маршал спел перед десантниками в зоне СВО

08:55 13.08.2023
Артист пожелал нашим бойцам скорейшего выздоровления, а также исполнил для них знаменитые произведения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Рок-музыкант Александр Маршал выступил перед бойцами в зоне специальной военной операции, кадры концерта опубликовало Министерство обороны России.

Заслуженный артист России спел для воинов-десантников, которые проходят лечение в отдельном медотряде Тульского соединения ВДВ.

Маршал приехал навестить наших десантников и поддержать их. Артист пожелал им скорейшего выздоровления, а также исполнил для них знаменитые произведения.

Зрители тепло встретили его выступление аплодисментами. После концерта желающие взяли у музыканта автограф и сделали с ним фото.

«Я уже ребятам сказал: для меня выступать перед ними - это честь...Когда все (спецоперация - Прим. ред.) началось, я понял, что наша молодежь лучшая...Дай Бог, чтобы они все были живы и вернулись с победой», - сказал певец.

Ранее Маршал провел концерт для десантников в госпитале ВДВ в Луганске.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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